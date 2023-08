Buffon dice basta col calcio giocato: risoluzione col Parma e ritiro, Mancini lo attende in Nazionale

L'ADDIO

Il portiere campione del Mondo 2006 pronto al ritiro: prima la risoluzione, poi il grande annuncio

Gigi Buffon si ritira dal calcio: i numeri di una carriera straordinaria













































































































































































1 di 88

Anche per Gianluigi Buffon è arrivata l'ora di appendere guanti e scarpini al chiodo. A 45 anni, infatti, l'ex portiere della Nazionale azzurra ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato, con l'annuncio ufficiale che verrà dato nelle prossime ore, dopo che incontrerà il Parma per rescindere anticipatamente il contratto che lo legava ai Ducali fino al 2024. Una decisione, quella di Gigione, presa dopo mesi di riflessione e dopo una lunga vacanza per schiarirsi le idee, con l'ormai ex estremo difensore pronto ad affrontare una nuova avventura lontana dal campo, ma non troppo distante. Dopo il ritiro, infatti, diventerà capo delegazione della Nazionale italiana.

Una scelta, quella di Buffon, presa in una delle estati più calde, dal punto di vista del clima ma anche del mercato viste le tante avance dall'Arabia Saudita. Ma una decisione, arrivato a 45 anni, che era nell'aria già da diverso tempo e che ora è a un passo dall'essere ufficializzata.

dite la vostra 01 ago 2023

Gigi saluta dunque il mondo del calcio dopo ben 28 stagioni da protagonista, di cui 8 con la maglia gialloblù (dal 1995 al 2001 prima e dal 2021 al 2023 poi), 19 con quella della Juventus (2001-2018 e 2019-2021) e una con quella del Paris Saint Germain (2018-19). Un portiere che è storia del calcio italiano e non solo, con un palmarès sconfinato, arricchito dalla Coppa del Mondo conquistata nel 2006, e una sfilza di record. È infatti il calciatore con più presenze nella storia della Serie A, quello ad averla vinta più volte (10) ed è il portiere con la più lunga striscia d'imbattibilità della storia del massimo campionato (974 minuti). Giusto per citarne alcuni. È anche il recordman di presenze con la maglia azzurra sia in assoluto (176), sia da capitano (80).