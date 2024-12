Buffon: "Mondiale 2006 fu vittoria della potenza dell'unione"

Il Mondiale in Germania "è stato uno dei momenti più toccanti della mia storia in azzurro. Perché mi ha fatto comprendere quanto gli italiani, soprattutto quelli all'estero, vedano in noi quel punto di riferimento che permette loro di rivivere l'italianità. La finale del 2006? La partita più importante della mia vita. Rappresentare l'Italia, indossare la maglia azzurra, sentirci così uniti dopo l'impresa di Dortmund, voleva dire: 'Regaliamoci questo trofeo, andiamo a prendercelo insieme'. Quella fu la vittoria della potenza dell'unione che l'Italia sa mettere in campo quando c'è da lottare". Così Gigi Buffon, capodelegazioen delal nazionale italaina di calcio, all'inaugurazione alla Farnesina della mostra 'Sfumature di Azzurro', alla presenza anche degli studenti di due scuole secondarie di primo grado della Capitale, l'IC Montessori e l'IC Fidenae. La mostra sarà aperta al pubblico nelle giornate di venerdì 13 e sabato 14 dicembre.