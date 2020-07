Brescia, primo allenamento con il gruppo per Mario Balotelli

LA SORPRESA

Ennesimo colpo di scena nella tormentata storia d'amore tra Mario Balotelli e il Brescia. Dopo che il club di Cellino aveva presentato ricorso al Collegio Arbitrale chiedendo il licenziamento per giusta causa dell'attaccante e dopo che, per tutta risposta, SuperMario aveva chiesto la risoluzione del contratto per inadempienza economica (pagati solo 7 giorni a marzo), oggi il centravanti classe 1990 si è allenato per la prima volta con il gruppo dopo settimane di lavoro individuale.

Questa mattina, come riporta la Gazzetta dello Sport, Balotelli ha svolto la seduta con il resto del gruppo reduce dall'importantissima vittoria contro il Verona ed è rimasto in campo per circa un’ora e mezzo con i compagni. Una vera e propria svolta dopo mesi di lavoro sui campi vicini a quello principale, che testimonia come in casa Brescia il clima sia molto meno teso rispetto ai giorni passati.

Molto difficile pensare che dopo il ritorno in gruppo Mario possa essere convocato per la sfida di mercoledì contro il Torino, ma intanto si registra un piccolo passo avanti nel rapporto tra l'attaccante e il club.

MICHELI È IL NUOVO DG

Il Brescia comunica la nomina di Luigi Micheli quale nuovo direttore generale del club. Entra a far parte dello staff dirigenziale della società lombarda dopo 9 anni trascorsi al vertice dello Spezia Calcio.

