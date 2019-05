Brescia, Morosini minacciato di morte per il coro 'Terun': "Era goliardico"

03/05/2019

Continua a fare discutere il coro "Terùn Terùn" cantato da Leonardo Morosini durante la festa in campo per la promozione in Serie A del Brescia. Il centrocampista delle Rondinelle si è dovuto scusare catalogando il coro come "goliardico" e "non razzista". "Ho ricevuto minacce di morte e alla mia famiglia - ha pubblicato su Instagram -. Non volevo umiliare nessuno, nemmeno i tifosi di Lecce e Palermo o i meridionali. Non sono razzista".