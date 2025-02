Brasile, tifosi del Santos in delirio per il ritorno di Neymar

Delirio e lacrime a San Paolo per il "principe" Neymar, tornato a vestire la maglia del Santos. Il calciatore torna a giocare per la squadra che lo ha lanciato dopo i successi in Europa e un fine carriera deludente e pieno di infortuni in Arabia Saudita: "Per me è una salvezza, una gioia, una salvezza calcistica", ha detto la stella del calcio brasiliano ai giornalisti dopo essere stato presentato come nuovo giocatore del Santos allo stadio Urbano Caldeira, gremito di tifosi.