BRASILE SHOCK: TESTA DI MAIALE IN CAMPO

Quella tra Corinthians e Palmeiras è una delle più grandi rivalità del calcio mondiale e ogni volta che le due squadre si scontrano succede davvero di tutto. La sfidavalida per la 32esima giornata della Serie A brasiliana, non è stata un'eccezione e ha vissuto un momento "particolare" intorno alla mezzora del primo tempo, sul punteggio di 0-0: dal settore occupato dai tifosi del Corinthians è piovuta in campo una... testa di maiale.

Il derby è stato brevemente interrotto dopo che uno dei giocatori in campo ha tolto dal terreno di gioco il macabro oggetto. Secondo Globo, gli agenti hanno identificato i due tifosi che hanno lanciato la testa dell'animale: sono stati arrestati con l'accusa di istigazione alla violenza.