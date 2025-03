Brasile, Neymar dopo un anno e mezzo torna in nazionale

La nazionale brasiliana è pronta per un altro importante capitolo delle qualificazioni ai Mondiali del 2026 e la grande novità è il ritorno di Neymar. Il commissario tecnico Dorival Júnior ha annunciato oggi la lista dei 23 giocatori che affronteranno Colombia e Argentina il 20 e 25 marzo, match che potrebbero segnare il rientro in campo della stella brasiliana dopo più di un anno di assenza per infortunio. 'O' Ney' porta aspettative e speranze. Gli scontri, validi per la 13/a e 14/a giornata, si disputeranno rispettivamente allo stadio Garrincha di Brasilia e al Monumental de Núnez di Buenos Aires. Con 18 punti, il Brasile occupa il quinto posto in classifica e cerca di consolidare la sua posizione nella Coppa del Mondo. La convocazione segna un momento cruciale per la squadra, che si troverà ad affrontare i diretti rivali in classifica. Neymar, assente dall'ottobre 2023, quando ha subito un grave infortunio al ginocchio sinistro durante la sconfitta per 2-0 contro l'Uruguay, torna dopo un periodo di recupero e buone prestazioni con il Santos. In sette partite giocate nel 2025, l'attaccante ha realizzato tre gol e tre assist, numeri che hanno riacceso il dibattito sulla sua presenza in Nazionale.