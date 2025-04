Braida: "Milan? Previsto stagione così, manca competenza"

"Non voglio fare il profeta perché tutti facciamo errori, ma avevo previsto una stagione così, non in linea con le aspettative e la storia del Milan, Purtroppo tutto questo si è avverato e questo mi dispiace molto perché sono milanista da sempre. Speriamo che qualcosa succeda, che qualcuno capisca che bisogna trovare delle soluzioni, con persone competenti. Purtroppo manca la competenza, c'è una carenza di questo valore". Così ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 Ariedo Braida, una vita al Milan prima da direttore generale e poi da direttore sportivo, sulla stagione al di sotto delle attese dei rossoneri. Ds ideale per il Milan: chi tra Tare, Paratici e Sartori? "Sicuramente sono tutti elementi molto esperti. Sono persone competenti, che hanno il valore per poter risollevare questo Milan. Nel calcio ci vuole il talento: per fare questa attività, se non hai talento ,non riesci a farla o non la fai bene. Esistono i valori e bisogna trovare la soluzione". Serie A senza campioni: "Il calcio italiano ora è questo - aggiunge Braida - Mancano certi campioni che abbiamo visto in passato. Se poi guardiamo la Nazionale, i risultati sono quelli che sono. Nessuno ha la ricetta della verità in tasca, ma si potrebbe fare meglio. Ci sono persone che sono in grado di farlo, altre no". Sensazione sulle parole di Antonio Conte: "Conte è un allenatore vincente, vuole costruire squadre che gli consentano di vincere. Lui sa come si vince e vuole gli elementi adatti che lui ritiene lo possano far vincere. Napoli è una grande squadra e una grande società, ormai fa parte dell'elite del calcio. Poi dipenderà da lui. Lo vedo molto bene dappertutto". Braida e il suo passato al Barcellona. L'Inter può farcela? "Nel mio periodo era una grandissima squadra. Ora è una buona squadra, è battibile. In difesa non è insuperabile. Davanti però hanno la qualità dei grandissimi giocatori, sanno inventarti le cose nel momento più difficile".