Braga, Carvalhal: "Potevamo far meglio con la Roma, ma resto fiducioso"

Dopo la sconfitta con la Roma, il tecnico del Braga Carlos Carvalhal guarda avanti. "Abbiamo iniziato bene con una buona personalità ma la Roma alla prima occasione ha fatto gol. La squadra ha così perso fiducia - ha spiegato -. Il secondo tempo abbiamo provato a recuperare ma abbiamo preso il raddoppio. Abbiamo creato due-tre occasioni ma non siamo riuscite a sfruttarle. Potevamo fare meglio". "Abbiamo 7 punti in classifica e 6 punti in palio. Il nostro primo obiettivo era qualificarci. Resto fiducioso, abbiamo bisogno di punti - ha aggiunto -. In campionato siamo quinti, a quattro punti dalla prima e ci siamo qualificati alla final four. Questa era una sfida difficile. La situazione non è facile ma sono più fiducioso che mai".