Boniface al cellulare a 140km/h, polemiche per video sui social

Polemiche in Germania per un video che mostra l'attaccante del Bayer Leverkusen, Victor Boniface, mentre guida a 140km/h in una zona dove il limite è a 120km/h e consulta continuamente il suo cellulare. Il video, come riporta Bild, è stato pubblicato sul profilo Instagram del rapper nigeriano Zoro Swagbag. La clip di 50 secondi mostra i due amici con un'altra persona nell'auto di Boniface. Il rapper è seduto sul sedile del passeggero e canta una delle sue canzoni. Boniface può essere visto più volte mentre guida la sua Mercedes-AMG sulla autostrada A4 e utilizza il suo cellulare. Le immagini mostrano l'attaccante nigeriano mentre controlla Instagram, sembra leggere i commenti e, a 141 km/h, guarda tra l'altro le probabili formazioni del Leverkusen prima della partita di Champions League contro il Salisburgo. A Boniface, sottolinea Bild, non sembra dispiacere il fatto di essere mostrato nel video con il cellulare al volante - anche se questo è illegale in Germania e punibile con una multa di almeno 128,50 euro e la decurtazione di almeno un punto sulla patente. Un mese fa, Boniface era stato protagonista di un grave incidente. In quell'occasione il calciatore era a bordo di un'auto guidata da un altro conducente, che ha perso il controllo del mezzo a causa della stanchezza, ha sbandato contro un camion finendo per ribaltarsi. Miracolosamente, Boniface ha riportato solo lievi ferite alla mano. Molti i commenti critici sui social nei confronti del giocatore. "Amico, non scrivere messaggi mentre guidi, è sbagliato", ha scritto un utente sotto il video.