Boniek: "Con Tudor aumentata soglia concentrazione Juve"

"La Juve è stata molto concentrata, si vede che il cambio di allenatore ha aumentato soglia di concentrazione e applicazione, si è visto ieri in campo". Così Zibì Boniek, ex attaccante di Juve e Roma e ora vicepresidente Uefa, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sul pareggio di ieri era all'Olimpico. "Con Tudor la Juve è cambiata in meglio? Dirlo dopo due partite sarebbe una banalità e anche ingiusto nei confronti del precedente allenatore. Ieri comunque la Juve l'ho vista bene", ha aggiunto.