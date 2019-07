Il Bologna ha battuto 3-2 lo Schalke nell'amichevole disputata a Kitzbuhel, secondo impegno in terra austriaca per i rossoblu'. Tedeschi in vantaggio con Reese (9'), rimonta degli emiliani con Poli (44') e Sansone (44'). Nella ripresa il tris del Bologna è firmato da Palacio (59'), lo Schalke accorcia le distanze con Boujellab a tre minuti dal termine.