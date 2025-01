Bologna senza Cambiaghi e Aebischer contro la Roma

Il Bologna ha ripreso gli allenamenti da due giorni dopo il ko maturato con il Verona nell'ultima gara giocata, il 30 dicembre, non avendo disputato la sfida prevista con l'Inter, a causa dell'impegno dei nerazzurri in Supercoppa. Al termine della lunga pausa, al Dall'Ara arriva la Roma e Italiano dovrà ancora fare a meno di Aebischer, El Azzouzi e Cambiaghi, che lavorano a parte e sono comunque prossimi al rientro. Squalificato Pobega, Ferguson e Moro si giocano una maglia da titolare in vista della sfida casalinga con la Roma in programma domenica. Oggi, partitella a porte chiuse con il Corticella, terminata 16-0. Tripletta di Castro, doppiette di Dallinga e Odgaard, cinquina di Orsolini: a segno anche Dominguez, Ndoye, Fabbian, a cui si aggiunge un autorete.