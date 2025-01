Bologna, Pobega torna tra i convocati

Tommaso Pobega torna nella lista dei convocati di Vincenzo Italiano in vista della partita che, domani, vedrà il Bologna affrontare l'Inter a San Siro. Out Lucumi che sconta un turno di squalifica causa ammonizione (da diffidato) rimediata nel finale del match di domenica scorsa con la Roma, quando ha protestato con l'arbitro Abisso per il calcio di rigore, provocato da un suo fallo di mano, assegnato con l'ausilio del Var. Questa la lista dei convocati: Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Beukema, Casale, De Silvestri, Erlic, Holm, Lykogiannis, Miranda, Posch. Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Urbanski. Attaccanti: Castro, Dallinga, Dominguez, Iling-Junior, Ndoye, Odgaard, Orsolini.