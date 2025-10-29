Bologna, Orsolini: "Non voglio sentirmi un top player"

Nel corso di un'intervista rilasciata a DAZN, Riccardo Orsolini ha raccontato i suoi obiettivi e le emozioni di giocare per il Bologna. Queste le parole del numero 7 rossoblu: "Io un top player? No no, mai! Non voglio che il mio cervello pensi: 'Sono un top player, adesso mi siedo, faccio quello che voglio'. Devo sempre avere la fama di arrivare. Sono felice a Bologna, dopo otto anni qui non ci si stufa. Sono arrivato qui che lottavamo per non retrocedere, ho vissuto questa squadra in tutte le salse. Non mi sarei mai aspettato di giocare la Champions League, ma è stata un'emozione indescrivibile, storica".