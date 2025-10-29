Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Bologna, Orsolini: "Non voglio sentirmi un top player"

29 Ott 2025 - 15:45
© Getty Images

© Getty Images

Nel corso di un'intervista rilasciata a DAZN, Riccardo Orsolini ha raccontato i suoi obiettivi e le emozioni di giocare per il Bologna. Queste le parole del numero 7 rossoblu: "Io un top player? No no, mai! Non voglio che il mio cervello pensi: 'Sono un top player, adesso mi siedo, faccio quello che voglio'. Devo sempre avere la fama di arrivare. Sono felice a Bologna, dopo otto anni qui non ci si stufa. Sono arrivato qui che lottavamo per non retrocedere, ho vissuto questa squadra in tutte le salse. Non mi sarei mai aspettato di giocare la Champions League, ma è stata un'emozione indescrivibile, storica". 

Ultimi video

01:29
Galliani tifa per Gattuso

Galliani tifa per Gattuso

05:15
DICH MALAGO' SU 100 GIORNI MI-CORTINA 29/10 DICH

Milano-Cortina,"Malagò: "Abbiamo bisogno di questi cento giorni"

01:11
DICH MAROTTA SU INCIDENTE MARTINEZ 29/10 DICH

Marotta: "Vicini alla famiglia della persona deceduta e a Martinez"

01:27
DICH GROSSO PRE CAGLIARI DICH

Grosso: "Berardi sta bene, è rientrato, non ci sono state complicazioni"

01:44
La Roma attende il Parma

La Roma attende il Parma

01:10
Stasera Inter-Fiorentina

Stasera Inter-Fiorentina

01:36
Oggi Juventus-Udinese

Oggi Juventus-Udinese

01:38
Juve, tocca a Spalletti

La Juve ha scelto Spalletti

01:42
Fabregas col Verona

Il Como affronta il Verona

01:12
MCH COTTBUS-LIPSIA 1-4 MCH

Cottbus-Lipsia 1-4

01:29
MCH EINTRACHT-DORTMUND 1-1 rig MCH

Eintracht-Dortmund 1-1

02:06
DICH JURIC POST MILAN DICH

Juric: "Abbiamo dominato il Milan"

02:54
DICH RICCI POST ATALANTA DICH

Ricci: "Buon punto, il gol lo aspettavano in tanti"

00:30
MCH GOL INSUA VS BOCA MCH

Argentina, super gol da centrocampo di Insua!

01:46
Corriere dello Sport 100

Corriere dello Sport 100

01:29
Galliani tifa per Gattuso

Galliani tifa per Gattuso

I più visti di Calcio

SRV RULLO INTER LAUTARO NOTIZIA MKHITARYAN (MUSICATO) 27/10 SRV

Voglia di rivincita: l'Inter si aggrappa al suo "Toro"

MCH GOL INSUA VS BOCA MCH

Argentina, super gol da centrocampo di Insua!

SRV RULLO ARBITRI E VAR, LA "SOLITA" BUFERA (MUSICATO) 27/10

Arbitri e Var sotto accusa: il calcio che non piace

Real Madrid-Barcellona 2-1: gli highlights

Real Madrid-Barcellona 2-1: gli highlights

Luciano Spalletti

Non solo Tudor, anche molti ex Serie A e grandi nomi dall'estero senza panchina

SRV RULLO JUVE, IL SUCCESSORE 27/10 SRV OKK

Juventus, l'ora della scelta: con Spalletti giocherebbe così

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:23
Marotta: "Inter vicina ai familiari della vittima e a Martinez"
16:20
Atletico Madrid, Alvarez: "Mai avuto problemi con Simeone"
16:06
Sassuolo, lesione del muscolo soleo per Romagna
15:45
Bologna, Orsolini: "Non voglio sentirmi un top player"
15:25
Reggio Calabria, arbitro pilotava partite Primavera per scommesse: 5 arresti