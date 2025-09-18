Logo SportMediaset
Bologna, Orsolini: "Bologna è casa mia. Sogno il mondiale"

18 Set 2025 - 17:50
L'esterno rossoblu ha parlato del suo percorso a Bologna e dei sogni futuri: "A Bologna mi sono potuto togliere tante bellissime soddisfazioni, considero questa città e questo club casa mia. Sarebbe bello impreziosire questo percorso andando al mondiale con l'Italia, ma so che per raggiungere questo obiettivo dovrò affrontare tutta la stagione ad alti livelli, continuando a fare gol e assist": Sulla famiglia: "Ringrazio i miei genitori perché mi hanno sempre accompagnato in questo percorso e sempre lasciato libero di esprimere la mia passione. Ho un rapporto speciale anche con le mie due nonne, Ida e Tina. Nonna Ida è riuscita anche a venire a qualche partita, allo stadio le ho fatto tenere in braccio la Coppa Italia e mi sono commosso".

