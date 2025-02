Bologna, Ndoye commosso dopo la vittoria sul Milan: "Città speciale"

"Partita meravigliosa. Castro? Lavora al massimo per la squadra, siamo fortunati ad averlo con noi", queste le prime parole dell'esterno del Bologna Dan Ndoye che ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo per 2-1 in rimonta contro il Milan. Lo svizzero, autore del gol decisivo, era visibilmente commosso dopo la festa del Dall'Ara per il ritorno al successo interno contro i rossoneri che mancava da 23 anni: "Questa città è speciale e abbiamo meritato di vincere, per noi e per i nostri tifosi".