Bologna, Ndoye: "Abbiamo fatto una grande prestazione"

"Abbiamo fatto una grande partita. Nel primo tempo abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Poi nel secondo abbiamo raddoppiato. La Juventus poi ha fatto gol e sul loro secondo gol abbiamo sbagliato e con la Juve non puoi farlo". Così Dan Ndoye, centrocampista del Bologna, dopo il pari dello Stadium: "Terzo gol consecutivo?

Io lavoro tanto per questo. Io voglio aiutare la squadra con gol e assist. Io continuo tanto a lavorare su questo e per fare grandi prestazioni".