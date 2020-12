Bologna, Mihajlovic: "Non cambio assetto. Se trovo la spia la attacco al muro"

VERSO INTER-BOLOGNA

Sinisa Mihajlovic se la cava con una battuta per spiegare come avrebbe fermato Lukaku da giocatore: "Lui è più veloce, più grosso e più forte di me, magari su un ring forse l'avrei potuto fermare, in un campo di calcio dove non si possono fare colpi proibiti non potrei fare niente". Così il tecnico del Bologna alla vigilia del match contro l'Inter: "I gol subiti non mi hanno mai preoccupato, semmai a preoccuparmi è quello di fare un gol in più dell'avversario, questa è una questione di mentalità, gioco sempre per vincere".

A chi gli chiede se il Bologna cambierà assetto a San Siro, il tecnico rossbolù lancia un messaggio chiaro allo spogliatoio. "Ho provato un nuovo assetto solo per far capire chi parla con i giornalisti, l'ho fatto apposta. sto indagando e se lo trovo lo attacco al muro, non lo faccio giocare più. Io non cambio assetto per niente, l'ho fatto solo per capire, non c'era nessuno, eravamo solo noi e quindi ho provato altre cose per capire chi parla con i giornalisti. Oggi è uscito tutto sulla stampa, quando lo trovo saranno ca... amari. Sui giornali si sa sempre come giocherà il Bologna, nelle altre squadre non è così. State sicuri che se c'è lo troverò".

Su Barrow ha poi aggiunto: "Cerco sempre di spronarlo e fargli capire cosa voglio da lui. Barrow è un giocatore di qualità, è normale che mi arrabbio. Ho parlato con lui come parlo con tutti gli altri giocatori, lui ha questo problema alla mano e spero che tolga questa fasciatura e lo risolva presto. Non mi piacciono i giocatori mosci, è la cosa peggiore per me. Deve reagire e fare quello che sa fare, c'è un limite a tutto. Così facendo fa la differenza, ma per gli altri".