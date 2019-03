BOLOGNA, MIHAJLOVIC: "CREDO NELLA SALVEZZA"

31/03/2019

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha analizzato così la vittoria odierna contro il Sassuolo: "Credo nella salvezza, servirà un mezzo miracolo, ma ho sempre saputo che ce la possiamo fare. Vedevo già da fuori che avremmo potuto fare molto meglio. La vittoria di oggi è fondamentale, ora siamo fuori dalla zona retrocessione, ma mancano ancora nove partite. Dobbiamo conquistare la nostra salvezza in casa. Rigore? Dzemaili è stato bravo a cedere la palla a Pulgar, sono loro due i rigoristi e possono scegliere liberamente chi tira ogni volta. Destro? Non era previsto che entrasse sull'1-0, ma dopo il pari non avevamo niente da perdere. Nell'esultanza si è fatto un po' male, speriamo non sia nulla perché giovedì volevo farlo giocare. Atalanta? Non ci sono gare facili, andremo là per fare la nostra partita e vedremo quello che succederà".