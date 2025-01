Bologna, lesione di grado lieve ai flessori della coscia per Ferguson

Il Bologna perde Lewis Ferguson, uscito per infortunio nel corso della partita di Champions League di mercoledì con lo Sporting Lisbona. Gli esami a cui si è sottoposto il centrocampista "hanno evidenziato una lesione di grado lieve ai flessori della coscia destra - si legge in una nota del club emiliano - I tempi di recupero saranno stabiliti nei prossimi giorni in base all'andamento clinico". Questo dunque l'elenco dei convocati di Vincenzo Italiano per la sfida casalinga di campionato contro il Como. Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Beukema, Casale, De Silvestri, Erlic, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda. Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Freuler, Moro, Pobega. Attaccanti: Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Iling-Junior, Ndoye, Odgaard.