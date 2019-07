Con Sinisa Mihajlovic davanti alla televisione e i suoi collaboratori in panchina, il Bologna ha avuto il primo assaggio di calcio vero, dopo le prime sgambature contro i dilettanti in Alto Adige. Il risultato ha visto il Bologna soccombere per 3-1 (gol della bandiera di Orsolini nel finale) contro il Colonia a Kufstein (in Austria) ma quello che conta è stato cominciare a ritrovare il feeling col ritmo partita dopo lo shock delle ultime settimane con l'annuncio della malattia e dell'allontanamento forzato del tecnico, condottiero dell'insperata salvezza dell'anno scorso. Mihajlovic, che nei giorni scorsi ha rivelato di avere la leucemia, si sta sottoponendo al primo ciclo chemioterapico in ospedale, ma non ha perso un secondo della partita contro il Colonia, trasmessa in diretta tv. Rimane lui la guida tecnica della squadra, in stretto contatto con i collaboratori, il vice Miroslav Tanjga ed Emilio De Leo seduti in panchina a guidare la squadra in questo primo impegno. Circa 40 tifosi non hanno voluto far mancare il proprio affetto e sostegno alla squadra. In tribuna anche l'ad Fenucci, insieme a Di Vaio e Bigon. Il Bologna prosegue la preparazione precampionato in ritiro a Neustfit, in Austria. Lunedi a Kitzbuhel se la vedrà contro lo Schalke 04, mentre sabato prossimo andrà in Germania per affrontare l'Augusta, sfida dal sapore particolare visto che è il club in cui è cresciuto Helmut Haller, uno degli eroi dello scudetto rossoblù del 1964.