Bologna-Juventus già decisiva: 90 minuti per capire il futuro del campionato

I rebus sono così tanti da fare invidia alla "Settimana Enigmistica". La condizione atletica, per esempio. Il secondo tempo con il Napoli non può certo lasciare tranquilli i tifosi della Juventus. O la regia di Pjanic, ancora una volta scelto da Sarri come fulcro della manovra nonostante non ci creda più nemmeno lo stesso allenatore bianconero. Oppure la difficoltà immensa nel trovare la porta avversaria (zero gol in due partite di Coppa Italia e non è che dagli undici metri le cose siano andate meglio, anzi...).