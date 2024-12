Bologna, Italiano: "Vogliamo onorare la Coppa Italia con la serietà vista stasera"

Vincenzo Italiano crede nella Coppa Italia e nelle possibilità del Bologna. La dimostrazione arriva dal 4-0 inflitto al Monza e che ha consentito alla squadra felsinea di accedere ai quarti di finale: "Io voglio onorare qualsiasi tipo di competizione, con serietà. Vogliamo continuare ad affrontare le partite come lo abbiamo fatto oggi. Ho avuto l'opportunità in passato di affrontare anche una finale: ci proveremo anche se il cammino è difficile. Con me i ragazzi lo sanno: affronterem sempre questa competizione con grande serietà e cercheremo di andare più avanti possibile - ha spiegato Italiano in conferenza stampa -. Orsolini lamentava già un fastidio a una vecchia cicatrice e ci auguriamo che possa essere quella. Lewis ha ancora bisogno di tempo per tornare al 100%: ha avuto un fastidio dietro ma il ginocchio è a posto. Dallinga ha sentito un fastidio al polpaccio ieri in rifinitura e questa mattina ha provato ma non se l'è sentita. Noi andiamo avanti: oggi Castro ha fatto assist e gol e sono contento".