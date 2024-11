BOLOGNA, ITALIANO: "VITTORIA IMPORTANTE, CONTINUIAMO COSÌ"

Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, si è detto soddisfatto del risultato ottenuto all'Olimpico contro la Roma: "Importante questa vittoria per la continuità, andiamo via da Roma con tantissimi aspetti positivi. Uno su tutti è Karlsson, si allena con tanta voglia e ha fatto bene, sono contento per il gol, sono convinto che il ragazzo da questo gol avrà un’iniezione di fiducia importante. Sono arrivato qui con grande entusiasmo e grande voglia. Avevo necessità di conoscere il gruppo, ho ragazzi disponibilissimi. Oggi i risultati ci stanno dando ragione, dobbiamo cresce nelle partite casalinghe. Freuler? Se esce lui entro io, deve rimanere in campo fin quando ha benzina e forza, è fondamentale. La sua esperienza e la sua intelligenza a noi serve tantissimo. Castro? Ha 20 anni e grandissime doti, è dinamico e aggressivo. Deve iniziare a lavorare meglio spalle alla porta però ha delle basi importanti. Sono contento che ha segnato. Dobbiamo continuare a lavorare per toglierci delle soddisfazioni".