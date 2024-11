BOLOGNA, ITALIANO: "STIAMO TROVANDO MATURITÀ E CONTINUITÀ"

"Abbiamo dato continuità alla vittoria di Cagliari e abbiamo vinto due partite complicate contro i sardi e il Lecce. I ragazzi stanno trovando continuità e maturità e per questo vanno fatti i complimenti a loro. Ci eravamo detti che serviva pazienza, che una partita come questa potevamo vincerla anche all'ultimo minuto: così è stato". Così il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano dopo il successo sul Lecce. "Oggi vinciamo la partita con gli stessi uomini che avevo schierato con il Parma: Urbanski, Fabbian, Orsolini. Oggi Orso è stato bravo. Ci abbiamo provato anche con le due punte ma quella frazione non mi è piaciuta".