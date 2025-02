Bologna, Italiano: "Sono contento, giocato con furore e attenzione"

Dopo la vittoria contro il Como, Vincenzo Italiano è soddisfatto del risultato e della classifica. "Stasera era difficile trovare lo stimolo mentale per andare ancora forte dopo la Champions - ha spiegato a fine partita il tecnico del Bologna -. Come a Lisbona dovevamo andare ancora forte e togliere il palleggio al Como limitandoli. Nel primo tempo l'abbiamo fatto con furore e attenzione. In qualche situazione abbiamo dovuto anche rincorrere, ma i ragazzi sono stati bravi". "Siamo tornati giovedì alle cinque e abbiamo preparato questa gara solo con un video - ha aggiunto -. Abbiamo raddoppiato nel momento giusto e sfruttato la superiorità numerica. Sono contento dei ragazzi". "Nel finale abbiamo pensato più alla giocata individuale e invece bisogna stare con le antenne dritte fino all'ultimo - ha proseguito -. Dobbiamo migliorare nella gestione della palla, ma va bene. Con più allenamenti cercheremo di approfondire qualche discorso". Poi qualche considerazione sull'ambiente Bologna e sul supporto dei tifosi. "Mi fa un immenso piacere vedere questo stadio e questa gente felice e contenta. I tifosi ci trascinano e questo supporto bisogna tenerselo stretto. Questo affetto e questa spinta fanno la differenza in campo", ha detto Italiano. "Mi fa un immenso piacere vedere questo stadio e questa gente felice e contenta. I tifosi ci trascinano e questo supporto bisogna tenerselo stretto - ha aggiunto -. Questo affetto e questa spinta fanno la differenza in campo". "Confermarsi però non è facile e bisogna continuare a battere e lavorare. Ho trovato grande disponibilità. La squadra aveva già una base importante e dopo un inizio un po' altalenante adesso siamo cresciuti sotto l'aspetto fisico e riusciamo a fare prestazioni e a far giocare tanti uomini di qualità - ha proseguito -. Sono contento di aver visto De Silvestri segnare e poi con in mano il premio di migliore in campo".