Bologna, Italiano: "Sarà un Natale sereno. Europa? Il presidente ha questo sogno"

Vincenzo Italiano ha commentato così la vittoria del suo Bologna sul Torino in conferenza stampa: "È una vittoria che ci permette di passare un Natale sereno, era l'obiettivo di oggi. Volevamo continuità di risultati positivi, i ragazzi si sono meritati un giorno in più di riposo. Dopo il rigore sbagliato ci siamo un po' disuniti, non abbiamo messo in difficoltà il Toro. Potevamo cambiare subito la dinamica, poi finalmente è arrivato Dallinga: lo aspettavamo da tanto tempo. Dopo il gol on abbiamo concesso e stiamo crescendo in difesa. Dopo i vantaggi, mettiamo più malizia. La ripresa la traversa e il gol di Pobega, le situazioni di Freuler, è stata una ripresa positiva. Il gol di Dallinga? Ci era andato vicino tante volte, soprattutto in Champions, ed era stato bravo a muoversi negli spazi. Finalmente si è sbloccato, sarà importante avere un centravanti in fiducia. L'Europa? Il presidente ha questo sogno, merita il sudore perché vuole mantenere il Bologna a livelli importanti. Ti prepari per cercare di arrivarci, di partita in partita, con ambizione altissima e giocando da squadra matura. Quando fai risultato, hai un entusiasmo diverso. Continuiamo a lavorare, davanti stanno andando fortissimo ma proviamo ad avvicinarci. Soddisfazione personale? Le squadre non ottengono mai la perfezione, si può sempre aggiustare e migliorare con gli allenamenti. La prossima settimana analizzeremo questo primo tempo, giocavamo sotto ritmo ed eravamo lenti. Si cerca il miglioramento, poi si potrà ambire a sogni importanti per stare attaccati a quelle più brave. Mi fa piacere la solidità difensiva, deriva dal sacrificio di tutti. E poi anche concretezza: mi aspetto che questi aspetti rimangano sempre".