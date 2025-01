Bologna, Italiano: "Merito all'Empoli, muoviamo la classifica"

Dopo il pareggio con l'Empoli, Vincenzo Italiano bada al sodo e non fa drammi. "Non si può avere sempre ritmi altissimi anche se uno pensa di poter andare sempre forte. Grande merito va dato all'Empoli che è riuscito a spezzettare il gioco e a starci sempre addosso - ha spiegato il tecnico del Bologna -. Però siamo riusciti almeno a pareggiare. Nella ripresa qualche palla sporca potevamo sfruttarla meglio. Non abbiamo creato molto stasera, ma va dato merito al nostro avversario che è riuscito a limitarci". "Ci portiamo a casa questo pareggio e muoviamo la classifica. E' un risultato che ci può stare a Empoli - ha aggiunto -. Non abbiamo perso, diamo continuità ai risultati e ci prepariamo alle prossime partite". "Ci può stare perché abbiamo giocato tre giorni fa e per vincere bisogna andare a certi ritmi - ha proseguito -. Siamo in un frullatore in cui bisogna fare risultati, ma soprattutto non perdere".