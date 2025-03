Bologna, Italiano: "Lazio squadra di grande livello ma in casa sappiamo farci valere"

"È un avversario di grande livello, lo sta dimostrando in tutte le competizioni. È una partita da giocare con la massima qualità e attenzione, siamo in casa e in casa ci stiamo esprimendo bene. Era forte all'andata, e ci ha messo in difficoltà, ed è fortissima adesso, però noi in casa sappiamo farci valere", così ha parlato il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro la Lazio. "Ci siamo preparati bene, sono tutti a disposizione - ha aggiunto - È la prima settimana con 24 giocatori di movimento tutti a disposizione. Sappiamo che per metterli in difficoltà dobbiamo alzare tutto in termini di qualità, attenzione, furore agonistico, massima applicazione per 95 minuti e massima attenzione sulle palle inattive. È una partita da fare in maniera completa se vuoi portare a casa il risultato, cercheremo di farci trovare pronti".