Bologna, Italiano: "Champions fantastica. Ho fatto i complimenti ai ragazzi"

Nonostante il pareggio con lo Sporting Clube de Portugal e l'eliminazione nel girone, Vincenzo Italiano è soddisfatto per il risultato ottenuto in Champions League. Il tecnico del Bologna ha voluto celebrare il risultato ottenuto dai suoi ragazzi poco dopo la sfida europea: "E' stata una competizione fantastica, un'esperienza bellissima che chiudiamo al 28esimo posto. Ho fatto i complimenti a tutti i ragazzi, ora testa alle due competizioni che ci restano. Oggi siamo stati aggressivi e bravi a soffocare le loro fonti di gioco, Trincao e Hjulmand. Siamo calati nel finale dopo aver mancato qualche occasione per il raddoppio. Ma andiamo via contenti anche oggi".