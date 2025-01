Bologna: differenziato per Aebischer, El Azzouzi e Cambiaghi

Continua la preparazione del Bologna per la sfida casalinga di campionato contro la Roma in programma domenica alle 18. Oggi per i rossoblù attivazione atletica, lavoro tattico ed esercitazioni di attacco contro difesa. Seduta differenziata per Michel Aebischer, Oussama El Azzouzi e Nicolò Cambiaghi. Domani la squadra di Vincenzo Italiano svolgerà una partitella di allenamento alle 11 con il Corticella, formazione che milita nel campionato di Serie D, al centro tecnico Niccolò Galli.