"La Roma ha grandi giocatori, Fonseca e' un allenatore di stampo internazionale. Non temiamo l'avversario ma siamo consapevoli che domani, in alcuni momenti, dovremo soffrire. Noi però l'abbiamo preparata bene, siamo determinati". Emilio De Leo, collaboratore dell'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, presenta cosi' la sfida di domani contro i giallorossi. "Serve spavalderia, il che non vuol dire non considerare la forza degli avversari, ma essere consapevoli delle proprie qualità L'importante e' affrontare ogni partita seguendo i nostri principi di gioco", ha proseguito in conferenza stampa. "Chi gioca davanti? Domani ci aspetta una partita complessa, la presenza di tre attaccanti che hanno caratteristiche differenti - ha sottolineato - sarà sicuramente un aspetto molto utile". De Leo e' tornato alla rocambolesca vittoria con il Brescia: una partita che "fa parte di un percorso di crescita, a volte si possono incontrare delle difficoltà. Abbiamo avuto problemi nel primo tempo, ma nel secondo siamo riusciti a ribaltare tutto attraverso l'assunzione di responsabilità".