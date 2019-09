"Ci siamo sentiti ora con il mister e siamo molto amareggiati. Nella prima fase la Roma ha gestito meglio il possesso, poi noi abbiamo ritrovato i nostri principi di gioco: va fatto un mea culpa perché quando potevamo andarla a vincere abbiamo preso il gol dell'1-2". Lo ha detto Emilio De Leo, collaboratore tecnico di Mihajlovic, commentando la rocambolesca sconfitta subita nel recupero dal Bologna in casa contro la Roma. "Sappiamo soffrire, non ci scomponiamo nelle difficolta' e aspettiamo sempre il momento buono: però non sfruttando il match point con Soriano poi siamo stati puniti - ha proseguito analizzando il match - Se vogliamo crescere, guardiamo a cosa abbiamo sbagliato in quell'ultima azione dopo l'assegnazione di quel calcio di punizione alla Roma".