Brutte notizie per il Bologna. Danilo Larangeira dovrà stare fermo per tre settimane a causa di una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. Il difensore rossoblù salterà sicuramente le quattro sfide ancora in programma a settembre contro Brescia, Roma, Genoa e Udinese. Lo staff proverà a recuperarlo per la partita contro la Lazio in programma al Dall'Ara per il 6 ottobre.