Bologna, Castro: "Vittoria per noi e per i tifosi che ci sostengono sempre"

Anche Santiago Castro, protagonista con il gol del pareggio in Bologna-Milan, ha espresso tutta la sua gioia dopo la vittoria dei rossoblu che mancava da quasi 23 anni: "Questa gente si meritava questa vittoria. Ci sono stati vicini dopo Parma. Penso che abbiamo giocato bene anche il primo tempo, non solo il secondo. Non meritavamo di chiudere il primo tempo sotto. Ma poi siamo riusciti a riprenderla, tutti insieme". Poi la domanda sulla nazionale: "Se arriva, arriva. Ma per il momento lavoro per la squadra"