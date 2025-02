Santiago Castro, match winner del quarto di Coppa Italia vinta dal Bologna sul campo dell'Atalanta, ha commentato la partita ai microfoni di Mediaset: "Tutto questo è per la famiglia, mi seguono sempre. Sono molto contento di aver aiutato la mia squadra con il gol, per la gente che è sempre con noi. Abbiamo meritato la vittoria. Sappiamo che la Champions ci ha fatto crescere, giocare questa competizione ci fa tornare in Italia più forti".