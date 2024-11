Attacco hacker al Bologna, sottratti migliaia di documenti riguardanti calciatori e allenatore

Come riportato da Quotidiano Sportivo, il collettivo RansomHub avrebbe minacciato il Bologna sul proprio portale, sottolineando come il club non avrebbe predisposto "protezioni adeguate per i dati e la rete, motivo per cui tutti i loro dati sono stati rubati". Alla base di ciò vi sarebbe l'accusa di aver violato il Gdpr, il regolamento generale sulla protezione dei dati, una minaccia che questo gruppo di hacker avrebbe già portato avanti nei confronti di altre vittime in precedenza.