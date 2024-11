Il Bologna ha ripreso questa mattina gli allenamenti, dopo il giorno di riposo concesso in seguito al ko di Champions con il Monaco. Lavoro differenziato per El Azzouzi ed Erlic, indisponibili per la trasferta dell'Olimpico in casa della Roma, così come Aebischer e il lungodegente Cambiaghi. Defaticante per i giocatori impiegati in Europa: a Roma dovrebbero tornare Orsolini e Odgaard con Ndoye, alle spalle di uno tra Castro e Dallinga.