BOLAFFI METTE ALL'ASTA MAGLIE GIGI RIVA, PELÈ E SCARPINI MARADONA

Torna l'appuntamento italiano per eccellenza dedicato ai collezionisti di memorabilia sportivi e ai tifosi: i cimeli dei campioni di calcio, ciclismo, boxe, automobilismo e altre discipline sono protagonisti dell'asta di Sport memorabilia, in programma lunedì 2 dicembre in modalità internet live sul sito di Aste Bolaffi (www.astebolaffi.it). Tra i 545 lotti proposti ci sono divise, autografi, cartoline, trofei e altri oggetti unici che raccontano un secolo di storia dello sport.