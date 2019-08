Daniele De Rossi non esordirà con la maglia del Boca contro l'Atletico Patronato. L'ex centrocampista della Roma non è stato infatti convocato dal tecnico Alfaro. DDR con ogni probabilità deve ancora raggiungere la condizione ideale. Il successivo impegno degli Xeneizes sarà mercoledì 14 agosto contro l'Almagro nei sedicesimi di finale della Coppa d'Argentina: in quel giorno, come annunciato da Alfaro, De Rossi dovrebbe debuttare con i gialloblu.