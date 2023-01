Blomqvist dal campo ai fornelli: ha vinto Masterchef svedese

LA CURIOSITà

Pronta una vita da cuoco per lo svedese ex Parma e Milan

© instagram Non esattamente indimenticabile per le sue gesta in campo, dov'era comunque un buon giocatore, Jesper Blomqvist, ex nazionale e calciatore di Milan, Parma e Manchester United, si è preso una bella soddisfazione dietro ai... fornelli. Lo svedese si è infatti aggiudicato qualche giorno fa l'edizione svedese di Masterchef Vip. Blomqvist, socio di una delle 50 migliori pizzerie d'Europa a Lidingö e pluripremiato dal Gambero Rosso, è passato per il nostro campionato senza ottenere grandi successi, vincendo poi la Coppa dei Campioni con la maglia dello United.

Il successo è stato celebrato dal buon Jesper sul suo profilo Instagram: "Dall'altro lato del tavolo avevo un avversario incredibile come Karl Fredrik Gustafsson ed è stata una finale molto appassionante. E anche se sapevo già il risultato, guardandola in TV ho sudato tantissimo. Sono incredibilmente felice, grato ed emozionato per la vittoria, sapendo che avrebbe anche potuto vincere Karl-Fredrik, perchè è stata una finale difficile e ad armi pari. Tutta lr produzione è stata incredibilmente divertente, educativa ma anche dura. Quindi aiuta avere persone eccezionali tra i concorrenti, i membri della giuria e il resto della squadra che ha partecipato alle registrazioni, grazie per un'avventura splendida".

Il suo futuro, almeno in cucina, sembra dunque roseo. E chissà che non possa ottenere maggiori soddisfazioni di quante non ne abbia ottenute nella sua prima vita da calciatore.