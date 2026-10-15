Bierhoff: "Italia o Germania? Tresoldi scelga col cuore. E può giocare nel Milan"

Oliver Bierhoff, ex attaccante del Milan e in passato team manager della Germania, ha rilasciato un'intervista a Martin Volkmar (giornalista di ProSieben) parlando di Nicolò Tresoldi: "La sua crescita non può che essere vista in modo positivo. Il fatto che si sia affermato anche all’estero è davvero notevole e, naturalmente, lo ha aiutato a fare un passo avanti. È diventato più forte fisicamente e ha acquisito maggiore fiducia in se stesso. Il fatto che riesca a segnare anche in Champions League è un segnale importante che dimostra come sia in grado di reggere il confronto ai massimi livelli internazionali, e non solo nel campionato belga".