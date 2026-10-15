Bierhoff: "Italia o Germania? Tresoldi scelga col cuore. E può giocare nel Milan"

Intervista all'ex attaccante del Milan e in passato team managere della Germania: "Può risolvere il problemi offensivi di Klopp"

15 Ott 2026 - 14:23
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Oliver Bierhoff © instagram

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Oliver Bierhoff, ex attaccante del Milan e in passato team manager della Germania, ha rilasciato un'intervista a Martin Volkmar (giornalista di ProSieben) parlando di Nicolò Tresoldi: "La sua crescita non può che essere vista in modo positivo. Il fatto che si sia affermato anche all’estero è davvero notevole e, naturalmente, lo ha aiutato a fare un passo avanti. È diventato più forte fisicamente e ha acquisito maggiore fiducia in se stesso. Il fatto che riesca a segnare anche in Champions League è un segnale importante che dimostra come sia in grado di reggere il confronto ai massimi livelli internazionali, e non solo nel campionato belga".

Il giustiziere dell'Inter in Champions è diviso tra Italia e Germania, e deve ancora decidere in quale nazionale maggiore giocare: "Se continua così, potrà risolvere il problema degli attaccanti nella Nazionale tedesca. È quello che mi auguro, ovviamente, e per questo credo che non si debba perdere tempo. Ma, per quanto ne so, la Federcalcio tedesca è già in contatto con lui. Spero naturalmente che scelga la Germania, perché abbiamo bisogno di ogni talento, soprattutto in attacco. Credo però che la scelta non debba essere presa solo in base a criteri sportivi, ma anche con il cuore".

Infine, sulla possibilità che in futuro giochi nel Milan, visto che non ha nascosto di essere tifoso rossonero: "Oggi il Milan non è ai livelli di quando ho avuto il privilegio di giocarci io ma ha il potenziale per giocare in un club così grande e di fama internazionale".

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