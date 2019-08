Berti Vogts, ex ct della Germania e campione del mondo nel 1974, critica il Bayern per l'acquisto di Philippe Coutinho. "Potrebbe non arrivare una stella mondiale, ma probabilmente un giocatore che sarebbe stato riserva nel Barcellona - ha attaccato sul portale ' t-online.de' - Perché un giocatore di 27 anni lascia un club come il Barcellona? Perché ha perso la speranza di rimanere e di giocare. Coutinho non è un campione".