PRONTO SOCCORSO

Berardi soccorritore: con la moglie assiste un ragazzo colto da malore. E già la scorsa estate...

Pochi mesi fa il giocatore del Sassuolo era stato protagonista di un fatto analogo a Forte dei Marmi

08 Ott 2026 - 23:09
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Domenico Berardi ancora una volta soccorritore: così come era accaduto la scorsa estate a Forte dei Marmi quando aveva assistito un ciclista caduto a terra, il calciatore del Sassuolo si è reso protagonista di un altro intervento analogo, questa volta a Modena. Come riporta Modena Today, l’attaccante è intervenuto per soccorrere, coadiuvato dalla moglie, uno studente colto da malore a bordo di un autobus scolastico.

L'accaduto - Berardi si trovava a pranzo in un ristorante modenese insieme alla consorte Francesca Fantuzzi e ad alcuni amici quando si è accorto che un ragazzo si era sentito male a bordo di un autobus fermo davanti al locale in cui si trovava. Così, assieme alla compagna che, in possesso del patentino Dae e dell’attestato di primo soccorso, si è prontamente accertata delle condizioni del ragazzo, è rimasto al suo fianco in attesa dell’arrivo del 118.

Il ragazzo è stato poi trasportato in ambulanza in ospedale per gli accertamenti. Le sue condizioni, secondo quanto riferito dal quotidiano locale, non sarebbero gravi.

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