Berardi soccorritore: con la moglie assiste un ragazzo colto da malore. E già la scorsa estate...

L'accaduto - Berardi si trovava a pranzo in un ristorante modenese insieme alla consorte Francesca Fantuzzi e ad alcuni amici quando si è accorto che un ragazzo si era sentito male a bordo di un autobus fermo davanti al locale in cui si trovava. Così, assieme alla compagna che, in possesso del patentino Dae e dell’attestato di primo soccorso, si è prontamente accertata delle condizioni del ragazzo, è rimasto al suo fianco in attesa dell’arrivo del 118.