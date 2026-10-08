Berardi soccorritore: con la moglie assiste un ragazzo colto da malore. E già la scorsa estate...

Domenico Berardi ancora una volta soccorritore: così come era accaduto la scorsa estate a Forte dei Marmi quando aveva assistito un ciclista caduto a terra, il calciatore del Sassuolo si è reso protagonista di un altro intervento analogo, questa volta a Modena. Come riporta Modena Today, l’attaccante è intervenuto per soccorrere, coadiuvato dalla moglie, uno studente colto da malore a bordo di un autobus scolastico.
L'accaduto - Berardi si trovava a pranzo in un ristorante modenese insieme alla consorte Francesca Fantuzzi e ad alcuni amici quando si è accorto che un ragazzo si era sentito male a bordo di un autobus fermo davanti al locale in cui si trovava. Così, assieme alla compagna che, in possesso del patentino Dae e dell’attestato di primo soccorso, si è prontamente accertata delle condizioni del ragazzo, è rimasto al suo fianco in attesa dell’arrivo del 118.
Il ragazzo è stato poi trasportato in ambulanza in ospedale per gli accertamenti. Le sue condizioni, secondo quanto riferito dal quotidiano locale, non sarebbero gravi.