"È stato il presidente della mia infanzia e adolescenza: rimane uno dei più grandi e importanti giocatori nella storia della Juventus e un grandissimo presidente": così il numero di Exor, John Elkann, ricorda Giampiero Boniperti. "Il ricordo personale è probabilmente il '93, quando abbiamo vinto la Coppa Uefa, un anno importante in cui Baggio vinse il Pallone d'Oro e l'anno in cui Boniperti prese Del Piero. Sicuramente il passaggio di consegne tra lui e Del Piero rimane uno dei momenti generazionali più belli della storia del calcio e non solo della Juventus", ha detto a Sky.