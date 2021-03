Benevento, Inzaghi: "La vittoria più bella, ragazzi straordinari: una giornata memorabile"

Ci prova ma fatica Pippo Inzaghi a nascondere il sorriso per la gioia infinita che gli ha regalato il successo dei suoi ragazzi a Torino contro la Juve. Ma se la mimica lo tradisce, le sue parole parlano ancora più chiaro: "La mia vittoria più bella? Beh, diciamo che è una giornata memorabile, in un campionato in cui non dimentichiamolo abbiamo fatto quattro punti su sei contro la Juve" ha raccontato il tecnico del Benevento. "Oggi siamo stati straordinari, ma questi ragazzi stanno facendo da tempo ottime cose, anche se è vero che non si vinceva da parecchie partite. Avevo già pronto il discorso per la sconfitta, ma sapevo che potevamo fare risultato. Magari non vincere ma pareggiare. Invece è uscita una partita indimenticabile, soprattutto per i giocatori".