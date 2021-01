Bellugi: "Moratti sì è offerto di pagarmi le protesi"

"Moratti si è offerto di pagarmi le protesi". In collegamento dall'Ospedale di Niguarda di Milano, Mauro Bellugi racconta a Tiki Taka con grande forza d'animo e spirito battagliero il suo calvario, con l'amputazione di entrambe le gambe come conseguenza del covid-19. "Massimo e Bedi mi ritengono uno di famiglia", ha aggiunto l'ex difensore dell'Inter e della Nazionale, che oggi ha 70 anni, parlando dell'ex presidente nerazzurro. "Il covid ha aggravato una mia malattia del sangue preesistente. Io non ho voglia di morire".