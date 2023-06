Qualificazione europei: Belgio-Austria e Francia-Grecia in chiaro su Mediaset

© Getty Images

Torna il grande calcio internazionale sulle Reti Mediaset. Sul canale “20” - in esclusiva, in chiaro - due super-match validi per le qualificazioni ai prossimi Europei di calcio 2024: “Belgio-Austria”, sabato 17 giugno alle ore 20.45 e “Francia-Grecia”, lunedì 19 giugno alle ore 20.45. Nel Gruppo F, sabato 17 giugno, alle 20.45, l’Austria prima con due vittorie su due ospita il Belgio del nuovo CT italiano Domenico tedesco. Lunedì 19 giugno alle 20.45, dallo Stade de France di Parigi, tocca alla Francia di Didier Deschamps, grande favorita del girone B, ricevere la Grecia di Poyet.