Bedin: "Riattivare flusso talenti dalla Serie B alla Serie A"

"La Lega di B come serbatoio della Serie A? Sì assolutamente è un obiettivo della categoria, deve essere incentivato e dobbiamo riattivare questo flusso di giocatori dalla serie B alla Serie A per più motivi: uno, è nel DNA della nostra categoria da sempre, due permette di remunerare i grandi investimenti che gli imprenditori e delle società di B come quelle della società di C fanno su settori giovanili e sui vivai, tre dal punto di vista tecnico permette di incrementare e incentivare per valorizzare il talento italiano di cui abbiamo evidentemente bisogno a livello di nazionali". Così il presidente della Lega B Paolo Bedin a margine del convegno 'Il Calciomercato: un'opportunità per i club e per la Football Industry' organizzato in collaborazione con Banca Ifis' a Milano, a margine del calciomercato, a proposito dello sviluppo dei giovani in Italia. "Dobbiamo farlo insieme e assieme vuol dire incontrarsi con regolarità e discutere di tutte le tematiche - ha aggiunto - la sostenibilità economico finanziaria è comune, la valorizzazione dei giovani è comune, il tema dell'infrastruttura e di come uscire da un ritardo ormai atavico è comune all'interno della casa federale tra leghe con con le istituzioni, con il governo. Penso che sia un obbligo", ha detto Bedin a proposito della ritrovata unità in Consiglio Federale.